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Okul servisinin camından dışarı sarkan iki öğrenci yürekleri ağza getirdi

İHA
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Giriş: 05.11.2021 09:35
Güncelleme:05.11.2021 09:35
Adıyaman’da 130 kilometre hızla ilerleyen öğrenci servisinin camından sarkan iki öğrenci yürekleri ağza getirdi. Olay, Adıyaman Kahta karayolu üzerinde meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında köyden aldığı öğrencileri taşıma merkezindeki okula taşıyan öğrenci servisinde otaya çıkan görüntüler, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Minibüsün her iki yanından dışarı sarkan iki kız öğrencinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. Camdan dışarı çıkan ve sadece ayakları minibüsün içerisinde olan öğrenciler, ellerini açarak tehlikeli yolculuğu gözler önüne serdi. Karayolunda ilerleyen diğer sürücüler yaşanan bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Saatte ki hızı 130 kilometre olan servis şoförünün, yaşanan bu tehlikeli duruma müdahale etmemesi ve önlem almamasına diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. İki öğrencinin bilinçsiz davranışları karşısında hiçbir şey yokmuş gibi ilerleyen sürücüye sosyal medyada tepki yağdı.
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