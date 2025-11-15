Okul inşaatının yanında çöken yol böyle görüntülendi

Karabük’te 12 derslikli Mehmet Aktif İlkokulu inşaatının yanında bulunan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Polis, AFAD ve belediye ekipleri bölgeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, teknik ekiplerin çökme alanında başlattığı incelemeler sürüyor. Çöken yol, dronla havadan görüntülendi.

