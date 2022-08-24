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Oktay Kaynarca'nın paylaşımına beğeni yağdı! ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yakında başlıyor

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Giriş: 24.08.2022 22:26
Güncelleme:24.08.2022 22:27
Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam milyonlarca izleyici tarafından merakla bekleniyor. Türkiye dışında geçen sahneleri ile de dikkat çeken yeni dizi aksiyon ve gerilim sahneleri ile de ekranlara damga vuracak. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ATV ekranlarında yayınlanacak "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı dizinin fragman görüntüleri paylaşarak "Hayırlı olsun …" ifadelerini kullandı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kim? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
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