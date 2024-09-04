04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Oğuz Murat Aci’nin babasından bilirkişi raporuna tepki: Vicdanları sızlamadı mı?

Oğuz Murat Aci’nin babasından bilirkişi raporuna tepki: Vicdanları sızlamadı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2024 22:24
İstanbul'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre yüzde 75 kusurlu bulundu. Baba Özer Aci yaptığı açıklamada, "Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok? Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum. Hayatta her şey para olmadığını söylüyorum. Hiç mi merhametleri, vicdanları sızlamadı?" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aci’nin babasından bilirkişi raporuna tepki!
Aci’nin babasından bilirkişi raporuna tepki!
Bir şahıs cadde ortasında ağzına silah dayadı!
Bir şahıs cadde ortasında ağzına silah dayadı!
Mağduriyetinizi gidereceğiz tuzağı
"Mağduriyetinizi gidereceğiz" tuzağı
Polatlar suçlamaları reddetti: İşsiziz, maddi gelirimiz yok!
Polatlar suçlamaları reddetti: İşsiziz, maddi gelirimiz yok!
Otizmli genci acımasızca darp etti!
Otizmli genci acımasızca darp etti!
Turşu suyu limonlu mu, sirkeli mi olur?
Turşu suyu limonlu mu, sirkeli mi olur?
Adana’da 147 bin dönüm alanda pamuk üretimi!
Adana'da 147 bin dönüm alanda pamuk üretimi!
İtfaiye eri mahsur kalan çocuğa maskesini taktı!
İtfaiye eri mahsur kalan çocuğa maskesini taktı!
Narin için köy mezarlığında arama yapıldı!
Narin için köy mezarlığında arama yapıldı!
Rize’de sağanak yağış sele dönüştü!
Rize'de sağanak yağış sele dönüştü!
Kaskla kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdılar!
Kaskla kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdılar!
Bayrampaşa Hali’nde gece mesaisi
Bayrampaşa Hali'nde gece mesaisi
Daha Fazla Video Göster