Oğuz Murat Aci’nin babasından bilirkişi raporuna tepki: Vicdanları sızlamadı mı?

İstanbul'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre yüzde 75 kusurlu bulundu. Baba Özer Aci yaptığı açıklamada, "Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok? Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum. Hayatta her şey para olmadığını söylüyorum. Hiç mi merhametleri, vicdanları sızlamadı?" ifadelerini kullandı.

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