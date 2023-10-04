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Öğretmenlere kariyer sınavı çevrimiçi

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Giriş: 04.10.2023 10:21
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. 25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak. Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrimiçi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.
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