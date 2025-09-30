30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Öğretmen boğazına mandalina kaçan öğrenciyi heimlich yöntemiyle kurtardı! O anlar kamerada
Öğretmen boğazına mandalina kaçan öğrenciyi heimlich yöntemiyle kurtardı! O anlar kamerada

Öğretmen boğazına mandalina kaçan öğrenciyi heimlich yöntemiyle kurtardı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 19:02
Güncelleme:30.09.2025 19:02
Sivas'ta teneffüs sırasında boğazına mandalina parçası kaçan Ertan Polat’ı (10) nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici heimlich yöntemiyle kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen boğazına mandalina kaçan öğrenciyi heimlich yöntemiyle kurtardı! O anlar kamerada
Heimlich manevrası hayat kurtardı
Heimlich manevrası hayat kurtardı
Narkotik köpeği ‘Pablo’ uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
Narkotik köpeği ‘Pablo’ uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
Fatih’te İSKİ’nin çalışması sırasında su borusu patladı
Fatih’te İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı
Define faciasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
Define faciasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı
Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı
Genç kadın silahla vurularak hayatını kaybetti
Genç kadın silahla vurularak hayatını kaybetti
Bıçakla yaralandı, duvardan atlayıp kaçmaya çalıştı
Bıçakla yaralandı, duvardan atlayıp kaçmaya çalıştı
Samsun’da çöp yüklü tır devrildi
Samsun'da çöp yüklü tır devrildi
Yavuz Bülent Bakiler’e veda
Yavuz Bülent Bakiler’e veda
Antalya’da define faciası
Antalya'da define faciası
MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon!
MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon!
Kaçan şüpheliyi durdurmak isteyen polis metrelerce sürüklendi
Kaçan şüpheliyi durdurmak isteyen polis metrelerce sürüklendi
Daha Fazla Video Göster