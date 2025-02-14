15 Şubat 2025, Cumartesi
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Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı! O anlar kamerada
Kütahya'nın Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yemekhanesinde yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan down sendromlu bir öğrenci, aniden nefes almakta zorlanarak yere düştü. Durumu fark eden öğretmen Seyfi Kaya, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencisini hayata döndürdü.