Oğlundan sonra anneden de kahreden haber: 200 metre mesafede cansız bedenine ulaşıldı
Oğlundan sonra anneden de kahreden haber: 200 metre mesafede cansız bedenine ulaşıldı

Giriş: 11.11.2025 17:14
Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden 2 Kasım’da ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler günlerdir arama çalışması yürütüyordu. Ekipler, önce 5 yaşındaki Osman’ın cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı’nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.
