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Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı

Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 11:17
Edirne'de yolda yürüyen çocuğuna köpeğin saldırmasıyla öfkelenen baba, köpeğin sahibini bıçakladı.
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