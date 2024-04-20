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"Odacılar" çökertildi! 8 ilde eş zamanlı operasyon

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 09:18
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batman merkezli olarak 8 ilde "Mahzen-30" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği bildirilirken, 34 şüphelinin de yakalandığı açıklandı.
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