Obezite salgın gibi yayılıyor! Türkiye’de obezite oranı yüzde 35

Dünya Obezite Federasyonu'nun 2035'te obezite yaygınlığına ilişkin tahminler içeren Dünya Obezite atlası, obezitenin gelecekte daha da artacağını ortaya koydu. Rapora göre bilhassa çocuklar, risk altında.

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