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Obezite salgın gibi yayılıyor! Türkiye’de obezite oranı yüzde 35

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Giriş: 15.09.2023 09:05
Dünya Obezite Federasyonu'nun 2035'te obezite yaygınlığına ilişkin tahminler içeren Dünya Obezite atlası, obezitenin gelecekte daha da artacağını ortaya koydu. Rapora göre bilhassa çocuklar, risk altında.
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