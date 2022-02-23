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“O Ses Türkiye” yarışmacısına İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Genç sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

İHA
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Giriş: 23.02.2022 10:32
İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
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