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O mahallede hiç vaka görülmedi: Salgın sonrası nüfusu bir anda 10 katına çıktı

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Giriş: 12.12.2020 10:00
Güncelleme:12.12.2020 10:01
Bursa'ya 110, Harmancık ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Kocapınar Mahallesi'nin nüfusu, koronavirüs salgınından uzak durmak için izole olmak isteyen eski sakinlerin dönüşüyle 39'a yükseldi. Mahalle muhtarı Ramazan Çetiner, "Pandemi öncesinde kışın imam ve eşi, ben ve eşim 4 kişiydik. Pandemi nedeniyle vatandaşların birçoğu köye geldi. Böylece 2 haneden 14 haneye çıktık" dedi.
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