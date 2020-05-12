O ilimizde 'süper taşıyıcı' alarmı! Koronavirüste görünmeyen tehlike |Video

Koronavirüs taşıyan ama bu hiçbir semptom göstermeyen günlük normal hayatına devam eden Hüsniye Alsat isimli vatandaş Sakarya'da paniğe neden oldu. 'Süper taşıyıcı' konumundan bulunan Alsat, kendisinde hastalığın hiçbir belirtisi olmamasından dolayı katıldığı iftar, cenaze ve mukabelelerde şu ana yaklaşık 60 kişiye virüs bulaştırdığı belirlendi. Hüsniye Alsat ile birlikte belirlenen şüpheliler Sakarya Akyazı Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı.

Taziye evine katıldı, birçok kişiye virüs bulaştırdı.

TEST YAPILIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden Hüsniye Alsat birçok kişiye koronavirüs bulaştırdı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar neticesinde 56 kişi karantina altına alınırken, Hüsniye Alsat'ın eşi Halil Alsat'a test yapılırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Akyazı Vakıf Mahallesi'nde Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca Akyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs belirtileri gösteren Hüsniye Alsat'ın testi pozitif çıktı. Hüsniye Alsat tedavi altına alınırken filyasyon ekipleri ise temas ettiği kişileri tespit etti.

Hüsniye Alsat'ın geçen hafta bir taziye evine katıldığı, ayrıca alışveriş yaparken temas ettiği 56 kişi ile temas ettiği düşünülürken, bu kişiler karantina altına alındı.