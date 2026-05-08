CHP'de ihanet ve yolsuzluk çarkına neşter: İtirafçılar konuştu Whatsapp skandalları patladı

Ana muhalefet partisi CHP, ardı arkası kesilmeyen yolsuzluk, rüşvet ve tehdit skandallarıyla çalkalanıyor. Antalya’dan Uşak’a uzanan soruşturma dosyalarında şok itiraflar peş peşe gelirken, Genel Başkan Özgür Özel’in kendi partililerini gece yarıları tehdit ettiği mesajlar gün yüzüne çıktı. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" kapsamında itirafçı olmasıyla kirli çark deşifre edildi. CHP içindeki büyük çözülmeyi ve vesayet krizini gazeteci Melik Yiğitel ve hukukçu Aydoğan Ahıakın A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla anlattı.