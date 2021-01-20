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Nur Vergin anısına! Türkiye'yi böyle anlatmıştı

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 15:31
Güncelleme:20.01.2021 17:24
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ünlü Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin sonsuzluğa uğurlandı. Prof. Dr Nur Vergin, daha önce A Haber yayınlarına katılmış ve ülkedeki durumu ve hükümeti değerlendirmişti. İşte fikirleri ile Nur Vergin...

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ünlü Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin sonsuzluğa uğurlandı. Prof. Dr Nur Vergin, daha önce A Haber yayınlarına katılmış ve ülkedeki durumu ve hükümeti değerlendirmişti. İşte fikirleri ile Nur Vergin...

Son dakika: Sosyolog Nur Vergine veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı SON DAKİKA: SOSYOLOG NUR VERGİN'E VEDA! BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
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