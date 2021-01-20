Nur Vergin anısına! Türkiye'yi böyle anlatmıştı

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ünlü Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin sonsuzluğa uğurlandı. Prof. Dr Nur Vergin, daha önce A Haber yayınlarına katılmış ve ülkedeki durumu ve hükümeti değerlendirmişti. İşte fikirleri ile Nur Vergin...

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ünlü Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin sonsuzluğa uğurlandı. Prof. Dr Nur Vergin, daha önce A Haber yayınlarına katılmış ve ülkedeki durumu ve hükümeti değerlendirmişti. İşte fikirleri ile Nur Vergin...