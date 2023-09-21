Nostaljik tramvay artık Ankara’da

Beyoğlu İstiklal Caddesi ile özdeşleşen tramvay artık Ankara'da da hizmet verecek. Yolcuların ücretsiz bineceği tramvay, Mogan Gölü'ne ulaşımı da hızlandıracak.

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