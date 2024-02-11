11 Şubat 2024, Pazar
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Nişantaşı'nda 'Eski Sevgili Pazarı'
14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala Nişantaşı'nda 'eski sevgili pazarı' kuruldu. Eski sevgililerinden kalan eşyalarını satmak isteyenler stantlarda, ürünlerin üzerine ilginç notlar da yerleştirerek satışa sundu. Yiğit Sahur, Şu anki kız arkadaşımla birlikte sosyal medyada bu pazarın kurulacağını gördük.