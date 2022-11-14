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Ninja Kaplumbağalar ve Türkiye'deki pizza kültürü! Algı yönetimi hayatları böyle değiştiriyor... Kadınlar sigaraya nasıl başladı?

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Giriş: 14.11.2022 18:45
Dünya genelinde algı operasyonları normalde toplumların tepki vereceği şeyleri normalleştirirken, hayatımızı da kökünden değiştiriyor. A Haber olarak sizler için pizzanın Türkiye'ye gelişi ve Ninja Kaplumbağalar çizgi filmiyle olan bağlantısını, Muhammed Ali ile Rocky arasındaki bağı ve kadınların sigaraya dünya genelinde nasıl başlatıldığını araştırdık. İşte çarpıcı gerçekler...
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