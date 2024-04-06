New York’ta deprem paniği! Tarihin en büyük üçüncü depremi

ABD’de merkez üssü New Jersey olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, New York'ta da şiddetli hissedildi. Deprem neredeyse kentin son 200 yıllık tarihinin en güçlü sallantısı olarak kayıtlara geçti. Kısa süreli panik yaşandı.

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