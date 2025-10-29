29 Ekim 2025, Çarşamba

Nevşehir’de patates yüklü tır devrildi: Yol trafiğe kapandı

Nevşehir’de patates yüklü tır devrildi: Yol trafiğe kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 21:15
Kaza, Nevşehir-Gülşehir karayolu üzerindeki Depolar mevkiinde meydana geldi. Kaymaklı kasabasından sökülen patatesleri Gülşehir yolundaki doğal soğuk hava depolarına götüren Samet Ş. idaresindeki 50 ACS 397 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçip devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 30 ton patates yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, karayollarına ait iş makinesi de yola dökülen patatesleri temizledi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
