Nesli tükenmekte olan hayvan Bitlis'te görüntülendi! Kene avcısı olarak biliniyor

Son dakika haberi... Kene avcısı olarak bilinen nesli hızla tükenmekte olan sülün kuşu yorgun halde Bitlis'te İsmail Buhan adlı vatandaş tarafından görüntülendi. İşte nesli tükenmekte olan hayvanlar…

Son dakika haberi... Kene avcısı olarak bilinen nesli hızla tükenmekte olan sülün kuşu yorgun halde Bitlis'te İsmail Buhan adlı vatandaş tarafından görüntülendi. İşte nesli tükenmekte olan hayvanlar…