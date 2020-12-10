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Nesli tükenmekte olan hayvan Bitlis'te görüntülendi! Kene avcısı olarak biliniyor

İHA
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Giriş: 10.12.2020 08:26
Güncelleme:10.12.2020 08:41
Son dakika haberi... Kene avcısı olarak bilinen nesli hızla tükenmekte olan sülün kuşu yorgun halde Bitlis'te İsmail Buhan adlı vatandaş tarafından görüntülendi. İşte nesli tükenmekte olan hayvanlar…

Son dakika haberi... Kene avcısı olarak bilinen nesli hızla tükenmekte olan sülün kuşu yorgun halde Bitlis'te İsmail Buhan adlı vatandaş tarafından görüntülendi. İşte nesli tükenmekte olan hayvanlar…

Nesli tükenmekte olan hayvan Bitliste görüntülendi! Kene avcısı olarak biliniyor NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVAN BİTLİS'TE GÖRÜNTÜLENDİ! KENE AVCISI OLARAK BİLİNİYOR

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