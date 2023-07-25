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Nesli tükenmekte olan canlıyı çoban görüntüledi: Hayretler içerisinde kaldım

İHA
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Giriş: 25.07.2023 15:53
Türkiye'de her yıl yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunan alaca sansar, Nevşehir'de köpekle kavga ederken görüntülendi.
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