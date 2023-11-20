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Nerede okullar tatil edildi? Ara tatil sona erdi! Trafikte son durum ne? 22 il için alarm...

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 08:46
Mini ara tatil sona erdi. Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çalıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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