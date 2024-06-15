Nerede eski bayramlar | A Haber eski bayramları İstanbullulara sordu! Bayramların vazgeçilmezi neler?

Her bayram sabahı büyüklerimizden duyduğumuz bir söz ile haberimize geçeceğiz. 'Nerede o eski bayramlar' tanıdık geldi değil mi bu söz. A Haber ekipleri işte o bayramları sokağa inip İstanbullulara sordu. Ekiplerimiz hem de kavurma ve bayram tatlısı yaptı. İşte detaylar...

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