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'Neden masama bakıyorsun' kavgası: Sandalyeler havada uçuştu

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Giriş: 09.08.2020 14:40
Güncelleme:09.08.2020 14:54
Bursa'da, eğlence mekanında H.A. ile "Neden masama bakıyorsun?" diyen T.B. arasında kavga çıktı. Sandalye ve yumruk darbeleriyle birbirine saldıran ikiliden H.A., yaralandı. Olay yerindeki tedavisinin ardından H.A. ile T.B., gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. H.A., kız arkadaşı P.M. ile eğlence mekanına geldi. Bir süre sonra iddiaya göre, taşkınlık çıkaran H.A., etrafındaki masalarda oturanlara doğru bakmaya başladı.

H.A.'nın tavır ve bakışlarından rahatsız olan müşteriler, duruma tepki gösterdi. Bu sırada H.A.'nın arka masasında oturan T.B., "Neden masama bakıyorsun?" diyerek, tepkisini dile getirince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, sandalye ve yumruklarla birbirini darbetti. H.A., aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşletme çalışanları ve polisler, tarafları güçlükle ayırdı.

Yaralı H.A., sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından H.A. ve T.B. gözaltına alındı. Kavga sırasında eğlence mekanında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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