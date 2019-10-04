Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı, Müge Anlı çıldırdı | Video

Nazife Demirel'in videosunun ortaya çıkmasıyla görüntülerdeki 3. kişi merak konusu oldu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanan kişinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yeter artık, pes" diyerek sitem etti. Müge Anlı Tuncay Demirel'in ailesine de "Torunlarınıza sahip çıkın" dedi. Nazife Demirel'in videosundaki (görüntüleri) 3. kişi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.