3,5 yaşındayken kaybolan Kübra Kuru'nun 29 yıllık şüpheli akıbeti

Ali Köse, 1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve ardından 3,5 yaşındayken kaçırıldığı söylenen kız kardeşi Kübra Kuru'yu aramak için stüdyoya geldi. Doğduktan hemen sonra Bilal ve Hatice Kuru çiftine evlatlık verilen Kübra Kuru'nun 3,5 yaşındayken kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını öne sürüldü. Ali Köse'nin babası Ahmet Köse canlı yayına bağlandı. Evlatlık verilen ailenin kızının kaybolmasında kendisini suçladıklarını söyleyen Ahmet Köse, "Ben almışım satmışım. Biz evde 8 kişiyiz zaten. Biz açık da kaldık ben baktım çocuklarıma. Çocuğumu satacak biri değilim. Yediler içtiler borçları vardı, sattılar kızı" dedi.