NASA'dan Ankara ve Anıtkabir paylaşımı! Fotoğraf büyük ilgi gördü |Video

Son dakika haberi... NASA Earth Observatory (NASA Dünya Gözlemevi) Ankara ve Anıtkabir paylaşımı yaptı. Yörüngeden kaydedilen görüntüler büyük beğeni topladı.

'Ankara'da Gece' başlığıyla paylaşılan fotoğrafta; şehirdeki otoyollar, tren yolları, sanayi ve yaşam alanlarının yanı sıra, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ebedi istirahatgahı' bilgisiyle Anıtkabir'e de ayrı bir başlıkla yer verildi.

Ayrıca Ankara, 'Türkiye'nin coğrafi ve politik merkezi' olarak tanımlandı. Sanayi bölgelerinden yayılan beyaz ışık, yaşam alanlarında yoğunlaşan sokak lambaları ve yaydıkları sarı ışıklara dikkat çekildi.