Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist insanların kişilikleri nasıl şekillenir?

Kişilik bozukluklarının alt türlerinden biri olan 'narsizm' çok sık rastlanan bir hastalık olarak biliniyor. Peki, narsist kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir? Narsist biriyle birlikte olanların dikkat etmesi gerekenler neler? İşte tüm detaylar…

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