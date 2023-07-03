03 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist insanların kişilikleri nasıl şekillenir?

Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist insanların kişilikleri nasıl şekillenir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2023 09:10
Güncelleme:03.07.2023 09:10
Kişilik bozukluklarının alt türlerinden biri olan 'narsizm' çok sık rastlanan bir hastalık olarak biliniyor. Peki, narsist kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir? Narsist biriyle birlikte olanların dikkat etmesi gerekenler neler? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kafanda kurmuşsun, çok alıngansın İşte tehlikeli...
"Kafanda kurmuşsun, çok alıngansın" İşte tehlikeli...
Devletine hakaret eden sanatçıları eleştirdi
Devletine hakaret eden sanatçıları eleştirdi
Belediye Başkanı timsahla evlenip...
Belediye Başkanı timsahla evlenip...
Görüntüler Ankara’dan! İnşaatın çatısında....
Görüntüler Ankara'dan! İnşaatın çatısında....
Mükemmel annelik mümkün mü?
Mükemmel annelik mümkün mü?
Gören inanamadı! Öyle şeyler yaptı ki...
Gören inanamadı! Öyle şeyler yaptı ki...
Çatalca’da buğday tarlasında yangın
Çatalca’da buğday tarlasında yangın
Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Köylüler...
Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Köylüler...
Turizm cennetinde korkunç manzara!
Turizm cennetinde korkunç manzara!
Terörden temizlenen dağlarda festival
Terörden temizlenen dağlarda festival
Kız arkadaşını rehin aldı
Kız arkadaşını rehin aldı
Bodrum’a tatile gelen turistler fark etti!
Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti!
Daha Fazla Video Göster