Narin’in akrabası Hüseyin Güran A Haber’e konuştu

Diyarbakır’da kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni Narin Güran’ın aile yakınlarından Hüseyin Güran A Haber’e konuştu. Hüseyin Güran, Narin Güran’ın cansız bedeninin hala dere kısmında olduğunu ve köye getirilmediğini ve çok üzgün olduğunu söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN