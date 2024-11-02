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Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının şeması ortaya çıktı!

Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının şeması ortaya çıktı!

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 09:23
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu amca Salim Güran, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar’ın bilirkişi raporundaki dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Raporda, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilip, şüphelilerin tespit edilen hareketleri uydu görüntülerinden de faydalanılarak şemaya eklendi. İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri...
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