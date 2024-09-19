19 Eylül 2024, Perşembe
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Narin cinayetinde kullanılan sorgu yöntemleri!
Türkiye'nin konuştuğu narin cinayetinin çözülmesi için kapsamlı soruşturma titizlikle devam ediyor. Bu süreçte sorgusu yapılan şüphelilerin davranış biçimleri oldukça önemli. Çünkü suçluyu sorgu sırasındaki davranışları da ele verebiliyor. Adli soruşturma ve analiz uzmanı emekli polis Salih Aydemir ifade alınırken nelere dikkat edildiğini tek tek anlattı.