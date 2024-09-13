Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber'de yorumlandı! Uydu görüntüleri detayı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturmada çember daralıyor. İlk andan itibaren bölgedeki yayınlarını en özel detaylarla sürdüren A Haber'de en etkili harita üzerinden cinayetin nasıl işlendiği ve cinayet saatinde neler yaşandığına dair deşifre yapıldı. İşte detaylar...