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Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber'de yorumlandı! Uydu görüntüleri detayı

Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber'de yorumlandı! Uydu görüntüleri detayı

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Giriş: 13.09.2024 00:08
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturmada çember daralıyor. İlk andan itibaren bölgedeki yayınlarını en özel detaylarla sürdüren A Haber'de en etkili harita üzerinden cinayetin nasıl işlendiği ve cinayet saatinde neler yaşandığına dair deşifre yapıldı. İşte detaylar...
Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber’de...
Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber'de...
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