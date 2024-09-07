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Narin bu araç ile mi köyden çıkarıldı?

Narin bu araç ile mi köyden çıkarıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 15:12
Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek habere odaklandı. Narin'i arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor. Şüpheli amca Salim Güran'ın aracının ön koltuğu sökülerek incelemeye alındığı iddia edilmişti. Ancak A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, küçük Narin'in DNA'sı bulunan ve köyden çıkarıldığı iddia edilen aracı görüntüledi.
Narin bu araç ile mi köyden çıkarıldı?
Narin bu araç ile mi köyden çıkarıldı?
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