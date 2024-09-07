Narin bu araç ile mi köyden çıkarıldı?

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek habere odaklandı. Narin'i arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor. Şüpheli amca Salim Güran'ın aracının ön koltuğu sökülerek incelemeye alındığı iddia edilmişti. Ancak A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, küçük Narin'in DNA'sı bulunan ve köyden çıkarıldığı iddia edilen aracı görüntüledi.