Mutasyonlu virüs Türkiye'ye nasıl girdi? Mutasyonlu virüs salgını nasıl etkiler? Koronavirüsten mutasyona uğramış virüsün farkı ne?Mutasyonlu virüs daha mı tehlikeli? Aşılama nasıl olacak? Koronavirüs aşıları yurt genelinde nasıl takip edilecek? Prof. Dr. Nurgül Ceran A Haber'de yanıtladı.

Mutasyonlu virüs Türkiye'ye nasıl girdi? Mutasyonlu virüs salgını nasıl etkiler? Koronavirüsten mutasyona uğramış virüsün farkı ne? Mutasyonlu virüs daha mı tehlikeli? Aşılama nasıl olacak? Koronavirüs aşıları yurt genelinde nasıl takip edilecek? Prof. Dr. Nurgül Ceran A Haber'de yanıtladı.