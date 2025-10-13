13 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu

Müstakil ev alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2025 09:41
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Güvercin hırsızlığı kameralara yansıdı
Güvercin hırsızlığı kameralara yansıdı
Balıkta bolluk yaşanıyor fiyatlar kasım sonuna kadar uygun
Balıkta bolluk yaşanıyor fiyatlar kasım sonuna kadar uygun
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Garsonluktan örgütlü borsa dolandırıcılığına
Garsonluktan örgütlü borsa dolandırıcılığına
Diyarbakır merkezli 12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Diyarbakır merkezli 12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Aşkale beyaza büründü
Aşkale beyaza büründü
Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı
Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı
Kars’ta mevsimin ilk karı yağdı
Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı
Kar ve tipi geçitlerde ulaşımı aksattı
Kar ve tipi geçitlerde ulaşımı aksattı
Antalya’da yol kenarındaki otluk alanda yangın
Antalya'da yol kenarındaki otluk alanda yangın
Kanseri yenen Talha için gökyüzüne balonlar bırakıldı
Kanseri yenen Talha için gökyüzüne balonlar bırakıldı
Motosikletine polis sireni taktırdı! 138 bin TL ceza kesildi
Motosikletine polis sireni taktırdı! 138 bin TL ceza kesildi
Daha Fazla Video Göster