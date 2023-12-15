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Muş'ta köpek saldırısına uğrayan Medine Kızıltaş'ın durumu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 14:33
Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın tedavi altına alınmıştı. Kadının sağlık durumunda bir gelişme var mı? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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