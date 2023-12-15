Muş'ta köpek saldırısına uğrayan Medine Kızıltaş'ın durumu nasıl?

Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın tedavi altına alınmıştı. Kadının sağlık durumunda bir gelişme var mı? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.

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