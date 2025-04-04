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Muş’ta baharın habercisi çiriş otu, doğadan tezgahlara indi

Muş'ta baharın habercisi çiriş otu, doğadan tezgahlara indi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 20:12
Muş’ta karların erimesiyle dağlık alanlarda toplanmaya başlanan çiriş otu, hem sağlık açısından sunduğu faydalar hem de ekonomik katkısıyla dikkat çekiyor. Zengin bitki örtüsü ve endemik tür çeşitliliğiyle öne çıkan Muş’ta, bu şifalı bitki Türkiye’nin her yerine kargo ve şehirlerarası otobüslerle gönderiliyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen, halk arasında "gulik" adıyla tanınan bu şifalı ot, hem sofralara lezzet katıyor hem de pazarcıların ekmek kapısı oluyor. Dağlardan toplanan bu yeşil ot, özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor.
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Muş’ta baharın habercisi çiriş otu, doğadan tezgahlara indi
Muş’ta baharın habercisi çiriş otu, doğadan tezgahlara indi
Muş'ta baharın habercisi çiriş otu, doğadan tezgahlara indi
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