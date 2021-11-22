22 Kasım 2021, Pazartesi
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Müslüme neden öldü? Bugün kritik gün | İşte son gelişmeler...
7 km uzaklıkta bulunan Müslüme Yağal'ın ölüm nedeni araştırılıyor. Annesi babası kardeşleri ve bazı akrabaları olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltında. Gözaltı süresi bugün sona erebilir. Savcılık ek süre istemezse sorgulamasının ardından serbest bırakılabilir. Onların vermiş olduğu ifadeler de oldukça önemli. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.