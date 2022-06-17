Mursi'nin vefatının 3. yıl dönümü | Muhammed Mursi kimdir?

Muhammed Mursi, Mısır tarihinde demokratik seçimle yönetime gelen ilk sivil lider. 3 Temmuz 2013 akşamı, kendisinin atadığı eski genelkurmay başkanı Abdulfettah Sisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bir darbeyle devrildi. hakkında birçok dava açıldı, idama çarptırıldı. O ise demir parmaklıklar ardından şu sözlerle kendini savundu "siz beni yargılayamazsınız, ben hala halkın seçtiği meşru bir cumhurbaşkanıyım". Mursi, bundan 3 yıl önce 17 Haziran 2019'da hayatını kaybetti. İşte Mursi'nin portresi...

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