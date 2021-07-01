Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burak Övüç, trafikte dehşet saçtı. Otomobilinin camından küfürler yağdıran Övüç, tabancısıyla defalarca ateş açtı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.

Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.