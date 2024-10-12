Münih-Antalya seferini yapan uçağın lastiği patladı! 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin, "174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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