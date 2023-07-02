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Mükemmel annelik mümkün mü? Sağlıklı anne çocuk ilişkisi nasıl olmalı?

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Giriş: 02.07.2023 20:54
Pek çok anne "mükemmel" olma arzusuyla elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Ancak annenin mükemmel olmaya çalışması ve çocuğunu da mükemmel olarak yetiştirme amacı bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Peki o olumsuzluklar neler? Anneler mükemmel olmak zorunda mı? Psikolog Büşra Bozkurt merak edilen sorulara yanıt verdi.
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Mükemmel annelik mümkün mü?
Mükemmel annelik mümkün mü?
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