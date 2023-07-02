02 Temmuz 2023, Pazar
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Mükemmel annelik mümkün mü? Sağlıklı anne çocuk ilişkisi nasıl olmalı?
Pek çok anne "mükemmel" olma arzusuyla elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Ancak annenin mükemmel olmaya çalışması ve çocuğunu da mükemmel olarak yetiştirme amacı bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Peki o olumsuzluklar neler? Anneler mükemmel olmak zorunda mı? Psikolog Büşra Bozkurt merak edilen sorulara yanıt verdi.