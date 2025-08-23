Muğla’da üç kuşaktır süren sepetçilik geleneği

Muğla’da kendi elleriyle ürettikleri sepet, hediyelik eşya ve dekoratif ürünleri satışa sunan Süleyman Aydeniz, dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan aile mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. Aydeniz, süt ağacından yapılan sepetlerden plaj şemsiyelerine kadar geniş ürün yelpazesiyle hem yurtiçine hem de yurtdışına satış yaptıklarını belirterek, el sanatlarını gelecekte çocuklarına da aktarmak istediğini söyledi.

