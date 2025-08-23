23 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Muğla’da üç kuşaktır süren sepetçilik geleneği
Muğla’da üç kuşaktır süren sepetçilik geleneği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 13:35
Muğla’da kendi elleriyle ürettikleri sepet, hediyelik eşya ve dekoratif ürünleri satışa sunan Süleyman Aydeniz, dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan aile mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. Aydeniz, süt ağacından yapılan sepetlerden plaj şemsiyelerine kadar geniş ürün yelpazesiyle hem yurtiçine hem de yurtdışına satış yaptıklarını belirterek, el sanatlarını gelecekte çocuklarına da aktarmak istediğini söyledi.
