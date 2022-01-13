13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Muğla'da şiddetli yağış! Köyceğiz'de işyeri ve otelleri su bastı

Muğla'da şiddetli yağış! Köyceğiz'de işyeri ve otelleri su bastı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2022 13:01
Son dakika haberi... Aşırı yağış nedeniyle Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı.

Yoğun yağış nedeniyle Köyceğiz'de işyeri ve otelleri su bastı.

Kordon boyunu su bastı.

Muğlada şiddetli yağış MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şiddetli yağış! İşyeri ve otelleri su bastı
Şiddetli yağış! İşyeri ve otelleri su bastı
Okul bahçesinde skandal görüntü!
Okul bahçesinde skandal görüntü!
Bu yemeğin yapılışı görenleri şaşırtıyor
Bu yemeğin yapılışı görenleri şaşırtıyor
Ayşenur’un şüpheli ölümü!
Ayşenur’un şüpheli ölümü!
Muğla’da şiddetli yağış
Muğla'da şiddetli yağış
Cadde ortasında utanmazlık!
Cadde ortasında utanmazlık!
Kamyonet evin üstüne düştü!
Kamyonet evin üstüne düştü!
Otobüse binemeyince yangın tüpünü çaldı
Otobüse binemeyince yangın tüpünü çaldı
Köpek sürüsü saldırısı! Komşular yetişti
Köpek sürüsü saldırısı! Komşular yetişti
Kadıköy’de yangın: 1 ölü
Kadıköy'de yangın: 1 ölü
’Pes’ dedirten hırsız! Beğenmediğine tükürdü
'Pes' dedirten hırsız! Beğenmediğine tükürdü
Araçla snowboard! Polise yakalandı
Araçla snowboard! Polise yakalandı
Daha Fazla Video Göster