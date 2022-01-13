13 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Muğla'da şiddetli yağış! Köyceğiz'de işyeri ve otelleri su bastı
Son dakika haberi... Aşırı yağış nedeniyle Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı.
Yoğun yağış nedeniyle Köyceğiz'de işyeri ve otelleri su bastı.
Kordon boyunu su bastı.