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Muğla’da helikopterin hastaneye çarpma anları kamerada

Muğla'da helikopterin hastaneye çarpma anları kamerada

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Giriş: 22.12.2024 11:53
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak bahçeye düştü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Vali Akbıyık A Haber'e yaptığı açıklamada kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Akbıyık helikopterin Antalya'ya gitmek üzere kalkış yaptığı esnada hastane binasına çarptığını belirtirken kazanın sisten dolayı yaşandığını kaydetti. Öte yandan helikopterin hastaneye çarpma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...
Muğla’da helikopterin hastaneye çarpma anları kamerada
Muğla’da helikopterin hastaneye çarpma anları kamerada
Muğla'da helikopterin hastaneye çarpma anları kamerada
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