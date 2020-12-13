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Muğla'da balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…

İHA
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Giriş: 13.12.2020 10:46
Güncelleme:13.12.2020 10:47
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bakın onlarca kilo ağırlığında ne takıldı?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bakın onlarca kilo ağırlığında ne takıldı?

Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk… BALIKÇILARIN AĞINA TAKILDI! GÖRÜNCE HAYRETE DÜŞTÜLER! ONLARCA KİLOLUK…

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