Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bakın onlarca kilo ağırlığında ne takıldı?