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Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bakın onlarca kilo ağırlığında ne takıldı?

Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 10:47
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Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bakın onlarca kilo ağırlığında ne takıldı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…

Bodrum Yarımadası açıklarında avlanan balıkçılar, topladıkları ağlarına büyük bir cismin takıldığını fark etti.

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Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…

Yaklaşık 200 kilogramlık cismi güverteye çıkartan balıkçılar, kısa süreli tedirginlik yaşadı.

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Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…

Balıkçılar, 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı ve mayın taşımakta kullanıldığı tahmin edilen demir cismin tehlikesiz olduğunu fark edince rahatladı.

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Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…

Torba Balıkçı Barınağı'na getirilen cisim, görenlerin ilgisini çekti.