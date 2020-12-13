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13 Aralık 2020, Pazar
Haberler Galeri Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…
Balıkçıların ağına takıldı! Görünce hayrete düştüler! Onlarca kiloluk…
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bakın onlarca kilo ağırlığında ne takıldı?
Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 10:47