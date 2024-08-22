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Muğla Yatağan’da orman yangını

Muğla Yatağan’da orman yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 15:08
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
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